Autodiebe haben in Magdeburg einen Mazda gestohlen. Das Auto gehört zu den sogenannten SUV.

Magdeburg (vs) l Unbekannte haben am Montag in Magdeburg ein Auto gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass das Auto zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr im Bereich des Cracauer Angers entwendet wurde.

Bei dem Auto handelt es sich um einen roten Mazda CX-5. Dies ist eine Modellreihe der sogenannten SUV, geländetauglichen Stadtlimousinen. Das Auto sei ordnungsgemäß verschlossen auf einem Parkplatz in der Tessenowstraße abgestellt gewesen, so die Polizei.

Die Beamten leiteten Fahndungsmaßnahmen und ein Ermittlungsverfahren ein, so eine Sprecherin des Magdeburger Reviers.