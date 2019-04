Die Polizei in Magdeburg sucht nach einem Autodiebstahl Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0391/546-3292 entgegengenommen. Symbolfoto: Anja Guse

Übers Wochenende haben Unbekannte in Magdeburg einen VW-Transporter gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg l Einen blau-weißen VW-Transporter haben Unbekannte von einem Parkplatz in der Victor-Jara-Straße in Magdeburg gestohlen. Auffällig an dem Auto: Es hatte mehrere rot-weiße Reflexionsaufkleber vorn links und rechts und war mit Skorpionaufkleber versehen. Zudem wurde der Wagen innen mit einem Bett und einem Schrank ausgebaut.

Die 54-jährige Halterin des Fahrzeugs hatte den Wagen am 13. April 2019 gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie am 15. April gegen 7 Uhr zu ihrem Auto wollte, was es verschwunden.

Die Polizei fahndet nun nach dem Transporter. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0391/546-3292 zu melden.