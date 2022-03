Verkehr Autos und Straßenbahnen rollen wieder durch die Schönebecker Straße in Magdeburg

Die Schönebecker Straße in Buckau ist wieder baustellenfrei. Nachdem sie am Freitag bereits für den Kfz-Verkehr geöffnet wurde, rollen seit dem 29. November 2021 auch wieder die Straßenbahnen. Vier Linien verbinden den Stadtteil nun in alle Richtungen.