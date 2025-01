Mehrmals hat es an dem Übergang auf der B1 im Osten von Magdeburg gekracht. Nun hat die Stadt auf Kritik reagiert und Warnbaken an der Bundesstraße aufgestellt.

Verkehr in Magdeburg: Warnbaken für Verkehrsinsel auf der B1

Magdeburg. - Nun also doch! Volksstimme-Leser Gerhard Halm konnte sich beim Anblick der neu angebrachten rot-weißen Warntafeln auf der B1-Verkehrsinsel ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Die Stadt hat offenbar auf Kritik aus der Volksstimme-Leserschaft und die Berichterstattung zu möglichen Sicherheitsmängeln vor Ort reagiert und die Sichtbarkeit der neuen Querungshilfe auf der Berliner Chaussee verbessert.

Neue Warnbaken für mehr Sicherheit auf der B1

Nur wenige Tage nach der letzten Anfrage der Redaktion zu diesem Thema waren Mitarbeiter des Tiefbauamtes vor Ort und brachten unter den Richtungspfeilen die rot-weißen Warntafeln an. „Dadurch ist die Verkehrsinsel im Dunkeln besser sichtbar, was zur Sicherheit von Fußgängern beiträgt“, heißt es aus dem Rathaus zu der jüngsten Anfrage.

Unfälle auf der B1: Bereits vier Wochen nach Errichtung war die Insel auf der Bundesstraße in Magdeburg das erste Mal überrollt worden. Foto: Jana Heute

Bis dahin war das für die Stadt kein Thema. Im September 2024, nicht einmal vier Wochen nach Errichtung der Verkehrsinsel in Höhe Puppendorfer Weg, hatte es dort einen ersten Unfall gegeben.

Mehrere Vorfälle auf der B1 und die Reaktion der Stadt Magdeburg

Eine Autofahrerin hatte die Insel im Dunkeln übersehen und glatt überrollt. Zum Glück blieb es bei Sachschaden. Das sei Verschulden der Fahrerin, hieß es danach von der Stadt und dass man keinen Anlass zu Nachbesserungen sehe.

Leser Gerhard Halm beobachtete Wochen später, dass die Insel erneut Schäden aufwies und auch am Nikolaustag lag nach Zeugenberichten wieder einer der Richtungspfeile um. Also gab es mindestens drei Vorfälle in einem halben Jahr. Dazu äußerte sich die Stadt auf Anfrage nicht, doch sie reagierte mit den neuen Warntafeln. Ob diese auch ausreichen, wird die Zukunft zeigen.