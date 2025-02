Wie ein Besuch am Meer: Hier können Kinder am Salz-Strand spielerisch inhalieren

Magdeburg - Im Raum hängt ein feiner Dunst, der die Luft leicht trübt. Es duftet nach Meer und der Boden fühlt sich ungewohnt an – nicht ganz wie Sand, aber ähnlich. Tatsächlich ist es feines Salz, das hier den Untergrund bildet. So funktioniert der neu eröffnete Babybeach in Magdeburg-Salbke: Ein Spielplatz, der spielerische Erholung mit einem Hauch von Meeresluft verbinden soll. Doch bringt er, was er verspricht?