Überglücklich nahm ein Pärchen seinen kleinen Chihuahua in Magdeburg wieder entgegen. Der Hund saß in der Bahn, während die Besitzer noch auf dem Bahnsteig standen. Symbolfoto: Gregor Fischer/dpa

Schreckmoment zwischen Dessau und Magdeburg: Der Zug fährt los - mit Chihuahua, aber ohne Besitzer.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Diesen Tag wird ein Pärchen nicht mehr vergessen: Ihr geliebter Hund - ein Chihuahua - fährt ohne sie mit dem Zug weiter. Was war geschehen?

Das Pärchen war am 10. November 2019 mit dem Zug samt Reisegepäck und Hund in einer Regionalbahn nach Magdeburg unterwegs. Bei einem Zwischenstopp in Dessau steigt das Pärchen kurz aus. Dieser Moment reichte aus - und das Unglück nahm seinen Lauf.

Die Bahn schloss die Türen und fuhr los - mit dem kleinen Hund, ohne Herrchen und Frauen.

Völlig aufgelöst nahmen die Beiden Kontakt mit der Bahn auf, die wiederum die Bundespolizei informierte. Das Pärchen setzte sich in ein Taxi und fuhr damit nach Magdeburg, in der Hoffnung, den kleinen Chihuahua wieder gesund und munter in die Arme schließen zu können.

Und ja, die Geschichte hat ein Happy End. Bundespolizisten hatten den kleinen Hund und das Gepäck in ihre Obhut genommen. Gegen 19 Uhr traf das Pärchen in Magdeburg ein. Überglücklich und mit Tränen in den Augen konnten die Zwei ihren kleinen Liebling wieder übernehmen. Noch einmal wird ihnen das sicher nicht passieren.