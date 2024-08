Magdeburg. Die Elbeschwimmhalle ist die größte und bekannteste Trainings- und Wettkampfstätte für Wassersport in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt. In ihr trainiert unter anderem auch Lukas Märtens, Olympia-Sieger über 400 Meter Freistil. Doch sie ist nicht nur für den Sportbetrieb von großer Bedeutung, auch der Schulbetrieb findet hier statt. Zahlreiche Kinder lernen in der Halle Jahr für Jahr das Schwimmen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.