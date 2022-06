Barber Angels aus Magdeburg helfen als Friseure mit Kamm und Schere Hochwasseropfern in Westdeutschland

Magdeburg - „Was wir dort erlebt haben, war bislang das Emotionalste.“ Mit prägenden Eindrücken sind die Barber Angels Magdeburg - die Friseurengel Cathrin und Niccoló Gruhn - nun von einem Einsatz im Überflutungsgebiet im Ahrtal (Rheinland-Pfalz) zurückgekehrt. In Ahrweiler und Odendorf beteiligten sie sich an Arbeitseinsätzen, um Bewohner der überfluteten Orte für einen Moment aus der Tristesse des Aufräumens zu holen. Und zwar mit dem, was sie am besten können: Haare schneiden.