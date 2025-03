Großes Herz und gelebte Nächstenliebe, das gehört zum Credo der Barber Angels, einer Vereinigung von Friseurinnen und Friseuren, die sich in Lederjacke und Biker-Kutte in den Dienst bedürftiger Menschen stellen. Kürzlich waren sie in Magdeburg - und machten wieder viele Menschen glücklich.

Mit einem breiten Lächeln bedankt sich eine von den Barber Angels umsorgte "Kundin" in der Wallonerkirche in Magdeburg für die neue Frisur.

Magdeburg. - Ein ganz besonderer Zauber lag am vergangenen Sonntag in der Magdeburger Wallonerkirche in der Luft. Zwischen 13 und 16 Uhr verwandelte sich der altehrwürdige Kirchenraum in einen besonderen Ort der Menschlichkeit.

„Barber Angels“: Gratis-Haarschnitt für Bedürftige in Magdeburg

Die „Barber Angels Brotherhood“, eine deutschlandweit und international aktive Gemeinschaft von Friseurinnen und Friseuren im markanten Biker-Look war angetreten, um Bedürftigen und Obdachlosen kostenlos die Haare zu schneiden – und das bereits zum 25. Mal in Magdeburg.

Video: Gratis-Haarschnitt für Bedürftige: Barber Angels starten tolle Aktion in Magdeburg (Kamera: Thomas Schultz; Bericht + Schnitt: C. Kadlubietz)

Doch es ging wie immer um weit mehr als nur um Scheren und Kämme. Es ging auch um Würde, Wärme und Zeit.

Während viele Hilfsbedürftige geduldig draußen warteten, bereiteten drinnen ehrenamtliche Helfer alles vor: Hygieneartikel wurden liebevoll verpackt, Kleidung aus Kartons sortiert und Brötchen geschmiert. Friseurstühle wurden bereitgestellt und in der Luft lag der Duft von frisch gebrühtem Kaffee.

Rund 45 Helferinnen und Helfer bildeten die starke Gemeinschaft, die dafür sorgte, dass sich die etwa 100 bis 120 Gäste willkommen und gesehen fühlten.

Gelebte Nächstenliebe in Magdeburg: Die Barber Angels versorgten viele Bedürftige mit einem Haarschnitt und einem offenen Ohr. Foto: Th. Schultz

Aber die Barber Angels geben mehr als nur kostenlose Haarschnitte. Sie schenken auch offene Ohren, einfühlsame Gespräche und vor allem Zeit – etwas, das viele der Gäste sonst kaum erfahren.

Die Friseure hören zu, sie erfahren Lebensgeschichten und Schicksalsschläge - und leise geäußerte stille Hoffnungen. Tränen flossen da nicht nur auf den Stühlen, sondern auch in den Herzen der Friseure, wenn der Alltag der Gäste sichtbar wurde.

„Es ist ein wunderbares Gefühl, Menschen so ein Stück Würde zurückzugeben“, erzählt eine der Friseurinnen. „Diese Dankbarkeit bezahlt alles, was wir investieren.“ Viele Gäste, vor allem ältere Menschen, die von Altersarmut betroffen sind, sprechen von Erleichterung und Dankbarkeit. „Ich fühle mich wie ein neuer Mensch“, sagte eine Frau leise, „meine Rente reicht hinten und vorne nicht, den Friseur konnte ich mir lange nicht mehr leisten.“

Gelebte Nächstenliebe: Barber Angels agieren mit Schere, Herz und in Kutte

Neben der Bahnhofsmission war auch der Tieranker Magdeburg mit im Boot, denn die Aktion bedeutete für viele mehr als nur einen neuen Haarschnitt. Für die Gäste war es ein Moment, aus der Einsamkeit und der Eintönigkeit auszubrechen und sich als Mensch auf Augenhöhe wahrgenommen zu fühlen.

Die Barber Angels zeigen, dass Nächstenliebe nicht laut sein muss, sondern einfach gelebt werden kann, mit jeder Schere, jeder Umarmung und jedem Stück Aufmerksamkeit. Und so wurde die Wallonerkirche an diesem Sonntag zu einem Ort, an dem Menschlichkeit spürbar war, mit all ihren leisen, ehrlichen und herzerwärmenden Momenten.