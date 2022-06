Barrierefreiheit in Magdeburg: So wird das Bürgerhaus Kannenstieg umgebaut

Magdeburg - Wer dieser Tage in das Bürgerhaus im Magdeburger Stadtteil Kannenstieg gelangen will, muss einen kleinen Umweg über den Innenhof nehmen. Der Haupteingang zu der Einrichtung an der Johannes-R.-Becher-Straße ist eine Baustelle. Was dort entsteht, kann der aufmerksame Beobachter bereits erahnen.