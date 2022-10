Die Stadt hat eine Sperrung in Magdeburg angekündigt. Wir zeigen, wo zum Wochenanfang nichts mehr gehen wird und wie lange die Sperrung anhalten soll.

Wegen Bauarbeiten kommt es zum Wochenanfang in Magdeburg zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Gesperrt wird dann die Julius-Bremer-Straße. Anfang November folgt dann eine Sperrung des Klusdamms. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu Sperrungen im Straßenverkehr kommt es ab kommendem Wochenanfang in Magdeburg. Dies teilt die Stadt mit.

Demnach soll die Julius-Bremer-Straße vom 18. bis 20. Oktober wegen Baumaßnahmen tagsüber in der Zeit zwischen 7 und 18 Uhr gesperrt. Grund für die Sperrung sei der Aufbau eines Turmdrehkrans, der für das Bauvorhaben am östlichen Breiten Weg benötigt werde, heißt es in der Mitteilung.

Zwischen 18 und 7 Uhr soll der Bereich zu einer Einbahnstraße in Richtung Otto-von-Guericke Straße für den Nachtbus der MVB werden. Der Straßenverkehr werde über die Weitlingstraße, die Große Steinernetischstraße und die Erzbergstraße umgeleitet, so die Stadt weiter.

Außerdem wird vom 1. bis 4. November der Klusdamm voll gesperrt, heißt es. Grund hierfür seien Asphaltsanierungsarbeiten. Die Umleitung erfolgt in diesem Fall über die Menzer Straße und Alt Prester.