Auf dem Magdeburger Ring soll es ab der kommenden Woche verstärkt Geschwindigkeitskontrollen geben. Der Grund offenbar: Drängler und Raser halten sich nicht an Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50.

Magdeburg (vs) - Ab der kommenden Woche soll in Höhe der Brücke über der Halberstädter Straße am Magdeburger Ring verstärkt geblitzt werden. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt Magdeburg hervor.

Obwohl auf dem Bauwerk die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h betrage, seien zwischen den Abfahrten Halberstädter Straße und Wiener Straße zu viele Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Zudem würden vorschriftsmäßig fahrende Autos und Lkws häufig gefährlich bedrängt.

Obwohl die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf der Brücke bereits mehr als zwei Jahre zurückliege, beobachte das Ordnungsamt oftmals nur eine "geringe Akzeptanz", heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Um für die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zu sensibilisieren, werde die Verkehrsüberwachung in diesem Bereich verstärkt Geschwindigkeitskontrollen vornehmen.

Hintergrund ist, dass ein Lkw-Unfall an dieser Stelle am 4. September 2020 gezeigt habe, dass der Fahrer nur mit viel Glück nicht auf die Halberstädter Straße abstürzte. Die Schutzeinrichtung müsse dort nun erneuert werden.

Das Tiefbauamt strebe einen baldigen Umbau der Schutzeinrichtung an, bei dem unter anderen die sogenannte Brückenkappe auf der Westseite an der südlichen Richtungsfahrbahn neu hergestellt werde. Und auch die Mittelleitplanken müssten verändert werden, so die Stadt weiter. Dies sei nun konkret geplant.