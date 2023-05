Verkehr eingeschränkt: In Magdeburg sind mehrwöchige Sperrungen für Autofahrer angekündigt. Wir zeigen, was Sie wissen müssen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - In Magdeburg wird wieder gebaut, wie aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervorgeht. Demnach sind von den Bauarbeiten kurz- und langfristig mehrere Straßen und Abfahrten betroffen, die den Verkehr in der Landeshauptstadt einschränken können. Wir haben zusammengestellt, wo sich Autofahrer Alternativrouten überlegen sollten.

So kündigt die Stadt umfangreiche Einschränkungen bis voraussichtlich 2. Juni im Kreuzungsbereich Walther-Rathenau-Straße und Gustav-Adolf-Straße an. Grund hierfür ist offenbar eine Havarie an den Gleisen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Unter anderem könne dann von der Bundesstraße B1 nicht in Richtung Jakobstraße abgebogen werden. Außerdem gibt es Einschränkungen auch an der Einmündung zur Listemannstraße.

Der Anschluss der Gartenstraße an die Bundesstraße B1 soll noch bis voraussichtlich 2. Juni gesperrt sein. Grund dafür seinen Arbeiten im Auftrag der Telekom. Der Verkehr werde in beiden Richtungen über die Parallelstraße Hinter den Holzstrecken umgeleitet.

Bis zum 7. Juni könnten Autofahrer außerdem von der Olvenstedter Straße nicht in die Goethestraße abbiegen. Grund dafür sind anscheinend Kanalreparaturen. Der Radverkehr sei nicht von der Einschränkung betroffen, heißt es.

Vom 30. Mai bis voraussichtlich 9. Juni soll ein kurzer Abschnitt vom Schöppensteg stadtauswärts gesperrt werden. In Höhe der Einmündung Am Polderdeich seien nach einer Havarie Straßenbauarbeiten notwendig.

Die Maybachstraße ist außerdem vom 30. Mai bis voraussichtlich 7. Juli nur in Richtung Liebknechtstraße befahrbar, heißt es. Grund dafür seien Leitungsarbeiten der SWM. Die ausgeschilderte Umleitung für die Gegenrichtung erfolgt über den Magdeburger Ring zum ZOB.

Ein kurzer Abschnitt im Baustellenbereich des August-Bebel-Damms soll am 31. Mai und 1. Juni stadtauswärts gesperrt werden.