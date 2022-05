Bauarbeiten in Magdeburg: Warum das Abwasser in Cracau bald über dem Gehweg fließt

Entlang der Pechauer Straße in Magdeburg-Cracau entsteht derzeit eine „aufgeständerte Abwasserdruckleitung“. Das Provisorium hängt mit einer mehrmonatigen Baustelle in dem Bereich zusammen.

Auf einer Länge von gut 500 Meter entsteht derzeit das Abwasser-Provisorium zwischen Pechauer Platz und Seestraße in Magdeburg.

Magdeburg - Es ist ein Novum für Magdeburg: Entlang der Pechauer Straße entsteht derzeit eine provisorische Abwasserleitung. Die blauen Stahlrohre mit einer Nennweite von 300 Millimetern werden in einer Höhe von 4,50 Meter über dem Gehweg montiert. Dort, wo die Straßenbahn in die Cracauer Wendeschleife abbiegt, hängen die Rohre gar in acht Meter Höhe.