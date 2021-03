Der Magdeburger Ring wird zur Staufalle. Ab dem 30. März 2021 werden Schlaglöcher ausgebessert. Einige Bereiche sind deshalb gesperrt.

Magdeburg l Das Tiefbauamt Magdeburg will die Osterferien 2021 nutzen, um auf dem Magdeburger Ring Schlaglöcher zu beseitigen. Dazu werden in den kommenden Tagen verschiedene Abfahrten und Fahrspuren zeitweilig gesperrt, erklärte am 29. März 2021 eine Sprecherin der Stadt Magdeburg. Das Tiefbauamt bitte deshalb um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit in den Baustellenbereichen.



Fahrstreifen gesperrt

Los geht es am 30. März 2021 an der Ringanschlussstelle Salbker Chaussee stadtauswärts. Dort wird der rechte Fahrstreifen gesperrt. Einen Tag später stehe in Höhe der Auffahrt Fuchsberg in Fahrtrichtung Nord ebenfalls nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Asphaltarbeiten zur Schlaglochbeseitigung beginnen an beiden Tagen um 8 Uhr und enden in den Morgenstunden des jeweiligen Folgetages, wurde weiter mitgeteilt. Zudem werde am 30. März 2021 in Höhe der Brücke Brenneckestraße die rechte Fahrspur von 8 bis 14 gesperrt. Am 31. März



gibt es auf dem Magdeburger Ring in Fahrtrichtung Nord ebenfalls Asphaltarbeiten. Deshalb ist 8 bis 14 Uhr die Abfahrt Wiener Straße und die rechte Fahrspur nicht nutzt bar. Der Verkehr werde über den Magdeburger Ring, die Liebknechtstraße und zurück auf den Magdeburger Ring umgeleitet.



Überholspur dicht

Am Donnerstag (1. April) werden weitere Schlaglöcher auf dem Magdeburger Ring beseitigt – an diesem Tag in Fahrtrichtung Süd in Höhe der Auffahrt Salbker Chaussee. Dort ist dann von 8 bis 14 Uhr die Überholspur gesperrt.



Mit Behinderungen in den Bereichen der Baustellen muss gerechnet werden.