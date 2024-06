Am kommenden Wochenende fahren die Züge nicht planmäßig über den Hauptbahnhof in Magdeburg. Am Sonntag wird der Zugverkehr komplett eingestellt.

Magdeburg - Ab diesen Freitag, den 7. Juni werden bis Montag, dem 10. Juni Einschränkungen und Ausfälle im Bahnverkehr am Magdeburger Hauptbahnhof und Knotenbereich Magdeburg zu erwarten sein. Passagiere spüren dies auch vor allem im südlichen Bereich Magdeburgs.

Am Freitagabend beginnen die Hauptbaumaßnahmen des Knoten Magdeburgs im sogenannten „Spurplan Süd“, welcher vom Haltepunkt Magdeburg-Hasselbachplatz bis zur Eisenbahnüberführung „Erich-Weinert-Straße“ verläuft. Der Haltepunkt Hasselbachplatz soll modernisiert werden. Die Eisenbahnüberführungen „Hallische Straße“ und „Carl-Miller-Straße“ werden um- und neu gebaut, berichtet eine Bahnsprecherin.

Auf der Anzeigentafel im Magdeburger Hauptbahnhof wird über die Vollsperrung des Bahnhofs informiert. Foto: Saskia Lohöfer

Kein Zugverkehr am Sonntag am Magdeburger Hazptbahnhof

Dabei kommt es im südlichen Bereich Magdeburg Südseite – Magdeburg Buckau in unterschiedlichen Bereichen zu Sperrungen. In der Zeit verkehren weniger Nahverkehrszüge. Die Züge des Fernverkehrs fahren.

Grund für die Sperrung am Sonntag sind Arbeiten in der Oberleitung sowie Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik auf allen Gleisen. Hier wird ein Softwarewechsel vorgenommen, erklärt eine Sprecherin der Bahn auf Volksstimme-Nachfrage. Das bedeutet, dass der Hauptbahnhof im Zeitraum vom 9. Juni ab 16 Uhr bis 10. Juni bis 4:00 Uhr komplett gesperrt wird.

Maßnahmen am Magdeburger Hauptbahnhof im Überblick

7. bis 8. Juni: Umbau Stromversorgung und Kettenwerksarbeiten an den Oberleitungen

8. bis 9. Juni: Kettenwerksarbeiten an den Oberleitungen, Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik

9. bis 10. Juni: Oberleitungsarbeiten sowie Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik auf allen Gleisen mit Softwarewechsel

Ein Aushang an der Infotafel am Eingang gibt Auskunft über die Baumaßnahmen am Magdeburger Hauptbahnhof. Foto: Saskia Lohöfer

Modernisierung: Weitere Bauarbeiten sind geplant

Ab dem 10. Juni soll die Signalbrücke auf Höhe des Jahnsportplatzes zurückgebaut werden. Ab dem 17. Juni beginnen die Arbeiten an der Signalbrücke zwischen der Carl-Miller-Straße und dem „Action“ Supermarkt am Sudenburger Tor. Am 10. bis 11. Juni und vom 11. bis 12. Juni von 22 bis 4 Uhr früh soll es jeweils noch einmal zu einer Teilsperrung kommen. In diesen Nächten seien sowohl der Personen- als auch Güterverkehr betroffen, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn.