Am Hasselbachplatz in Magdeburg wird eines der letzten unsanierten Gründerzeithäuser modernisiert.

Magdeburg l Der Magdeburger Maurermeister A. Thiele hatte 1885 nach eigenen Entwürfen das Gründerzeithaus Breiter Weg 232 errichten lassen. Die verschiedensten architektonischen Stile lassen sich – ganz typisch für die damalige Zeit – an der Fassade entdecken. Von klassizistisch über barocke Elemente bis hin zu gotischen Anleihen.



„Es ist aber im Vergleich zu anderen Häusern sehr ausgewogen. Da wusste jemand, was er tat“, urteilt Architekt Thomas Kolb. Er ist 145 Jahre später angetreten, um das Gebäude am Hasselbachplatz in die Gegenwart zu holen. Denn obwohl bis zuletzt im Erdgeschoss ein Friseur und ein Bäcker zu finden waren, stand der Rest des Hauses seit langem leer. „Mindestens seit 18 Jahren“, sagt der Planer. Den Tapeten an den Wänden nach zu urteilen, die gepflegte Ostalgie verbreiten, könnte das durchaus auch noch länger der Fall gewesen sein.



Aufgrund des Standorts, inmitten des Dreiecks zwischen Einsteinstraße, Breiter Weg und Otto-von-Guericke-Straße, ist die von Falk Ziegler beauftragte Sanierung eine „besondere Herausforderung“, wie dieser erklärt. Bereits vor gut zwei Jahren hatte er das Haus erworben. Zuvor hatte es diverse Eigentümer gehabt. Einige von ihnen hatten offensichtlich sogar Restaurierungsversuche gestartet, wie sie entdecken konnten.



Zwei Jahre Planung

So wurde eine Hälfte der Dachgauben abgerissen und ein zusätzliches Stockwerk teilweise aufgesetzt. Beendet wurde diese Maßnahme aber nie. Warum, ist unbekannt. Falk Ziegler und Thomas Kolb wollen es nun gemeinsam aber besser machen. In enger Absprache mit der Denkmalpflege sei das Projekt in den vergangenen zwei Jahren geplant worden, sagen sie. So werden auch die teilweise zerstörten Gauben wieder aufgebaut.



Weil auf dem Gehweg kein Platz und das Gebäude von drei Seiten umbaut ist, müssen alle Arbeiten über einen Kran erfolgen. Dessen Fundament wurde bereits im vergangenen Herbst mitten auf der Einsteinstraße errichtet. Vor wenigen Wochen wurde das Baugerät dort schließlich aufgestellt. „Gut vierzehn Monaten wird er gebraucht“, sagt Falk Ziegler. „Dann können wir hoffentlich in die Vermietung starten.“



Bäcker kehrt zurück

Der Bäcker wird wieder zurückkehren, der Friseur nicht. Für diese Ladenfläche werde noch ein Mieter gesucht. Die drei Etagen darüber sollen gewerblich genutzt werden, beispielsweise durch eine Anwaltskanzlei. Darüber sind dann noch einmal drei Stockwerke mit sechs Wohnungen geplant.



Um diese zu erschließen, werden mit Hilfe des Krans zwei Fahrstühle in das Gebäude eingebaut. Diese werden über den engen, rechteckigen Innenhof erreicht. Dessen Fassadenstil erinnert fast an den viel späteren Bauhaus-Stil. „Das ist schon erstaunlich“, sagt auch Architekt Thomas Kolb anerkennend.



Millioneninvestition

Mindestens ein einstelliger Millionenbetrag wird in die Sanierung gesteckt. Wie viel Geld es am Ende sein wird, könne man jetzt noch nicht genau sagen, erklärt Kolb. Für Falk Ziegler wird es das aber wert sein. „Ich war auf der Suche nach einen besonderen Aufgabe“, sagt der ursprünglich aus Berlin stammende Eigentümer. Als er das Gebäude am Hasselbachplatz sah, dachte er „Mensch, das wäre doch was.“



Auf den ersten Bauherren und sein Metier weisen übrigens lebensgroße Standbilder an der Fassade hin. Sie zeigen drei Bauhandwerker.