„Zichorienhöfe“ Bauen in Magdeburg: Neuer Wohnkomplex entsteht im Lemsdorfer Weg

Im Lemsdorfer Weg und an der Salzmannstraße in Magdeburg-Sudenburg erwächst ein moderner Wohnkomplex. Direkt neben einem Baudenkmal. Die Rohbauarbeiten nehmen jetzt ihren Auftakt. Was genau geplant ist.