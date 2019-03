Viele Magdeburger sorgen sich um die Zukunft des Stadtgrüns. Eine Gesamtbilanz für 2018 kann die Stadt noch nicht vorlegen.

Alte Bäume fallen, neue werden gespendet Über die Baumspendenaktion „Mein Baum für Magdeburg“ sind in diesem Jahr zum Beispiel Baumpflanzungen auf den nachfolgenden Flächen geplant: Spielplatz Große Diesdorfer Straße, Grünanlage Klusdamm, Grünanlage Hermann-Hesse-Straße, Weinbrennerallee, Stadtfeld Ost sowie auf verschiedenen Friedhöfen und in Parkanlagen. Im Rahmen der Baumoffensive sollen freie Baumstandorte in den Stadtgebieten Ottersleben, Sudenburg, Buckau, Salbke, Westerhüsen, Cracau, im Herrenkrug und Stadtpark sowie auf dem Westfriedhof bepflanzt werden. Dazu erfolgen laut Stadtverwaltung derzeit die Vorbereitungen zum Einholen der Zustimmungen, unter anderem von Versorgungsträgern. (jw)

Magdeburg l Kahlschlag an über 120 Bäumen im Kannenstieg für die neue Straßenbahntrasse, Platanenfällung am alten Messmagelände in Buckau sowie Fällungen alter Straßenbäume in Stadtfeld – die Liste an aktuellen Baumfällungen ist lang und sorgte in den letzten Wochen teils auch für heftige Proteste. Viele Magdeburger beobachten mit Sorge das weiter schrumpfende Stadtgrün und kritisieren die zahlreichen, oftmals durch Baumaßnahmen bedingten Fällungen.

Die Verwaltung tut sich indes schwer damit, Gesamtzahlen für die letzten Monate vorzulegen. Die Volksstimme bat um eine Bilanz von Fällungen und Neuanpflanzungen zumindest für das abgelaufene Jahr 2018. Seit Jahren schon geht die Schere hier weit auseinander. Doch Fehlanzeige: Eine Bilanz für das Vorjahr werde wohl erst im 2. Halbjahr 2019 vorliegen, heißt es dazu aus dem Rathaus. Und über geplante Neuanpflanzungen könne man erst informieren, wenn die „erforderlichen Genehmigungen“ vorlägen.

Viele Baumspenden

Parallel steuert die Bereitschaft der Elbestädter, für neues Grün zu spenden, immer neue Rekorde an. Die seit 1995 laufende Aktion „Mein Baum für Magdeburg“ ist ein Dauerschlager. 2018 haben doppelt so viele Elbestädter Geld für neue Schattenspender gegeben: 61.300 Euro kamen zusammen und ermöglichten die Pflanzung von 246 jungen Bäumen.

Damit wurden viermal in Folge mehr als 100 Bäume über Spenden finanziert. Eine Bilanz, die die Stadt gern mit Stolz verkündet.

Liste im Internet

Und für 2019 sieht es ähnlich gut aus – die Nachfrage nach Baumspenden ist ungebrochen. Auf der Internetseite der Stadt Magdeburg ist unter „Aktionen“ die Liste der diesjährigen Standorte einzusehen - von Prester über Stadtfeld bis zum Neustädter Feld. Jedoch: Alle Angebote für 2019 sind schon ausgebucht.

Wird es weitere Standorte geben, damit alle Magdeburger, die spenden wollen, das auch können? Ja, sagt Stadtsprecher Michael Reif. Im Verlauf dieses Jahres werden „noch weitere potenzielle Spendenbaumstandorte aufgenommen, die momentan noch erarbeitet und final abgestimmt werden müssen“, erklärt er auf Nachfrage.