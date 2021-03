Die hohe Anzahl an Kindern sorgte mit dafür, dass die beiden Stadtteilbibliotheken in der Neubausiedlung Neu-Olvenstedt gut besucht wurden. Archivfoto: Harri Schäfer

In dieser Serie erinnert die Volksstimme an den Baustart in der Großsiedlung Neu-Olvenstedt 1981 und lässt Leser zu Wort kommen.

Magdeburg l Wie groß die Wohnungsnot in den 1970er Jahren in der Stadt war, zeigt sich darin, dass viele Familien lange Zeit auf eine Wohnung warten mussten. Zwar entstanden neue Siedlungen wie etwa Neu-Reform, die vom VEB Wohnungsbaukombinat (WBK) Magdeburg in Auftrag des Magistrats der Stadt im Stile des industriellen Wohnungsbaus errichtet wurden und Tausenden ein neues Zuhause boten. Doch der Bedarf bestand weiter. So wurde 1977 der Bau der Großsiedlung Neu-Olvenstedt auf einer Ackerfläche zwischen dem Stadtteil Nordwest und der damaligen Gemeinde Olvenstedt beschlossen. Der Baustart erfolgte Anfang 1981, Ende des Jahres zogen die ersten Mieter ein und und konnten sich von den Vorzügen des Wohnkomplexes (WK) überzeugen.



Wohnungsantrag läuft und läuft und läuft

1984 hatte Anneliese Bannack das Glück, „nach 13-jährigem Wohnungsantrag für eine Wohnung mit Bad, Fernheizung und Balkon, eine WBS-Wohnung zu beziehen“, wie sie sagt. Die Leserin habe gute Erinnerungen an die Zeit der Entstehung des neuen Wohngebietes und der Entwicklung eines Lebens mit Kaufhalle, Arztpraxen, Straßenbahnanschluss (erfolgte im April 1984) Kindertagesstätten (auch in Wohnhäusern), Schulen, Geldinstituten und Bibliotheken.



Als die Bewohnerzahl stetig stieg, wurden in zwei sogenannten Würfelhäusern Stadtteilbibliotheken der Stadt- und Bezirksbibliothek Magdeburg eingerichtet. „Hohe Benutzer- und Entleihungszahlen zeugten vom gut angenommenen Angebot“, so Anneliese Bannack. Die Voraussetzungen dafür waren gut: Bis zu einem Viertel aller Kinder der Stadt lebten einst in Neu-Olvenstedt. In Zusammenarbeit mit den Schulen konnten alle Kinder mit Einführungen in die Bibliotheksbenutzung vertraut gemacht werden. Später seien die beiden Einrichtungen „zu einer größeren im neu erbauten Mehrzweckgebäude am Stern mit neuem Mobiliar und umfangreichem, erweitertem Bestand eingerichtet werden“, so Anneliese Bannack. Sie war Leiterin der Bibliothek.



Die Bevölkerungszahl schrumpft

Der Einwohnerrückgang, der nach der Wiedervereinigung Deutschlands im großen Stil einsetzte – Neu-Olvenstedts Bewohnerzahl schrumpfte von etwa 30000 Einwohnern in seiner Blütezeit bis in die 2000er Jahre auf knapp ein Drittel –, führte schließlich dazu, dass die Bibliothek in den Florapark zog, wo sie bis heute von der Stadt als Außenstelle der Zentralbibliothek betrieben wird.



Anneliese Bannack wohnte, arbeitete und lebte 20 Jahre lang am Bruno-Taut-Ring und leistete als Bibliotheksleiterin einen Beitrag für das kulturelle Leben in der Großsiedlung.



