Am Hasselbachplatz in Magdeburg sorgt die MVB-Baustelle für Unmut. Das lokale Theater reagiert mit einem einzigartigen Event, das die Bürger zusammenbringt.

Das Theater Magdeburg nimmt sich der Hasselbachplatz-Baustelle an

Magdeburg. - Mit dem „Bürger:Innen-Dinner“ hat das Theater Magdeburg in seinem Schauspielhaus ein Format geschaffen, in dem die Besucher kulinarisch umrahmt miteinander ins Gespräch kommen, sich austauschen und Informationen und Impulse mit nach Hause nehmen können. In der März-Ausgabe der Veranstaltung stand jetzt aus aktuellem Anlass der Hasselbachplatz imß Fokus. Konkret: die Baustelle.