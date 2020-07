Der Breite Weg wird im August für vier Wochen gesperrt. Der Verkehr wird über die Otto-von-Guericke-Straße umgeleitet.

Magdeburg (vs) l Die Fahrspur vom Breiten Weg in Richtung Ernst-Reuter-Allee in Magdeburg wird ab 3. August 2020 für etwa vier Wochen gesperrt. Dies teilte die Magdeburger Stadtverwaltung am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. So werde der Straßenabschnitt zwischen Hasselbachplatz und Danzstraße für Autos und Motorräder nicht befahrbar sein.

Grund für die Sperrung sind nach Angaben der Stadtverwaltung Straßenbauarbeiten vor dem neuen Domviertel. Diese Bauarbeiten werden voraussichtlich vier Wochen dauern. Eine Umleitung werde über die Otto-Von-Guericke-Straße eingerichtet.