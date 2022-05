Baustelle in Magdeburg: So lange dauert es bis zur barrierefreien Haltestelle am Westfriedhof

In Magdeburg-Stadtfeld wird die Straßenbahnhaltestelle am Westfriedhof barrierefrei ausgebaut. Die Vollsperrung wird noch einige Monate andauern.

Magdeburg - In Richtung Magdeburg-Diesdorf kann man sie schon erkennen, die neue, barrierefreie Haltestelle am Westfriedhof. Die Fahrbahn wird in dem Bereich so weit angehoben, dass der Ein- und Ausstieg für Fahrgäste mit Rollator oder Kinderwagen vereinfacht werden soll.