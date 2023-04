Baustelle Rothensee Koloss in über 7 Metern Höhe: 168 Tonnen-Teil fürs Magdeburger Müllheizkraftwerk

Es tut sich etwas auf der Baustelle des Müllheizkraftwerks Magdeburg-Rothensee: Ein echtes Schwergewicht soll am Donnerstagmorgen mit einer 168 Tonnen schweren Turbine in über sieben Metern an den Start gehen.