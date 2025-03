Wegen Bauarbeiten kommt es auf einer Straße in Magdeburg zu Verkehrsänderungen. Die Geschwindigkeit ist auf 30 km/h begrenzt. Warum die Baustelle nötig ist und wie lange sie dauert.

Autofahrer in Magdeburg aufgepasst: Hier gilt ab sofort Tempo 30

Magdeburg - Wer in den vergangenen Tagen auf der Olvenstedter Chaussee in Magdeburg zwischen Düppler Mühlenstraße und Weizengrund unterwegs war, dürfte sich gewundert haben: Ein Teil des Rad- und Fußweges in weiten Teilen abgesperrt, Autofahrer dürfen auf der Strecke nur noch mit einer maximalen Geschwindigkeit von 30 km/h fahren. Doch warum ist die Baustelle plötzlich da – und wie lange bleibt sie?