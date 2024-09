In Magdeburg gibt es ab Freitag, 13. September, neue Bauarbeiten und Sperrungen. Wo es wann zu Verzögerungen kommen kann und Autofahrer mehr Zeit einplanen müssen.

City-Tunnel nachts dicht! Neue Bauarbeiten und Sperrungen in Magdeburg angekündigt

Baustellen, Straßenarbeiten und Sperrungen sind insbesondere für die Tunnel in Magdeburg ab 13. September angekündigt.

Magdeburg. - Für Magdeburg sind neue Bauarbeiten und Sperrungen angekündigt, wie die Stadt mitteilt.

Demnach sind in der Harsdorfer Straße am Freitag, 13. September, Intervallsperrungen von jeweils mehreren Minuten angekündigt. Grund dafür seien Filmaufnahmen zwischen der Herbert-Landwehr-Straße und dem Kranichweg.

Wegen planmäßiger Reinigungsarbeiten müssten vom 15. bis 17. September die Magdeburger Tunnel jeweils für zwei Nächte gesperrt werden, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Dies betrifft den City-Tunnel stadteinwärts am Sonntag, 15. September, ab 21 Uhr und am Montag, 16. September, ab 19 Uhr. Am 17. September soll ab 19 Uhr die Gegenrichtung gesperrt werden. Umleitungen gebe es über die Bundesstraße 1. Die Arbeiten sollen jeweils gegen 4 Uhr enden.

In der Nacht zum Donnerstag, 19. September, werde außerdem der Tunnel unter dem Universitätsplatz gereinigt. Eine Nacht später, zum 20. September, sei dann der Tunnel unter dem Askanischen Platz dran, so die Stadtverwaltung. Umleitungen sollen Autofahrer über den jeweiligen Platz führen. Die Reinigungsarbeiten beginnen um 19 Uhr und enden gegen 4 Uhr, heißt es.

Eine Vollsperrung kommt auf Fahrer im Holzweg im Anschlussbereich zum Olvenstedter Graseweg zu. Dort kann der Verkehr vom Montag, 16. September, bis Freitag, 20. September, nicht rollen. Grund seien notwendige Straßenarbeiten, heißt es. Der Verkehr werde in beide Fahrtrichtungen großräumig über den Scharnhorstring umgeleitet.

Ab Montag, 16. September, ist außerdem der Großparkplatz in der Listemannstraße dicht. Grund dafür sind offenbar vorbereitende Arbeiten für den dort geplanten Neubau einer Integrierten Gesamtschule (IGS). Als Alternative stehe der Parkplatz hinter der Festung Mark zur Verfügung, heißt es.