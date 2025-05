Die Bahn hatte es eigentlich schon für eine Woche früher angekündigt, doch diesen Freitag (23. Mai 2025) soll die Carl-Miller-Straße in Magdeburg wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Baustellen in Magdeburg: Carl-Miller-Straße wird geöffnet

Die Deutsche Bahn arbeitet an den Brücken über der Carl-Miller-Straße in Magdeburg.

Magdeburg. - Die zahleichen Baustellen machen den Magdeburgern das Leben schwer. Seit der Sperrung der maroden Ringbrücke am Damaschkeplatz ist das Durchkommen für alle Verkehrsarten noch schwieriger geworden. Nun soll zumindest für den Verkehr in Richtung Süden der Stadt eine Erleichterung eintreten: Die Carl-Miller-Straße soll im Laufe des Freitags (23. Mai 2025) für den Verkehr in beide Richtungen geöffnet werden.