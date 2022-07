Wie Fußballer Christian Beck in Magdeburg sein Traumhaus baut

Magdeburg - Mehr als acht Jahre kickte Christian Beck (34) beim 1. FC Magdeburg, aktuell steht er in Berlin beim BFC Dynamo unter Vertrag. Doch ein Umzug an die Spree kommt für ihn nicht infrage, auch nicht mehr in die alte Heimat Erfurt. Im Gegenteil: Mit Ehefrau Paulin (31) und Töchterchen Melina (3) will der Stürmer in Magdeburg endgültig sesshaft werden.