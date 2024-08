Die Landeshauptstadt Magdeburg will ab kommendem Jahr eine Beherbergungssteuer für Gäste einführen. Wie teuer es wird und was sich die Landeshauptstadt davon erhofft.

Eine Mitarbeiterin eines Hotels streicht eine Bettdecke in einem Hotelzimmer glatt. In Magdeburg wird das Übernachten aufgrund der neuen Beherbergungssteuer teurer.

Magdeburg. - An der Ostsee und in anderen Kurorten zahlen Urlauber eine Kurtaxe. Aber auch in anderen Städten wird von den Gästen eine Abgabe verlangt. Einige Städte nennen sie Bettensteuer, andere Übernachtungssteuer, wieder andere City-Taxe. In Magdeburg wurde bislang kein Tourist zur Kasse gebeten. Das soll sich ändern. In der Landeshauptstadt soll eine Beherbergungssteuer eingeführt werden. Nun stehen die Eckdaten fest.