Magdeburg (vs) - Der ehemalige Oberbürgermeister Lutz Trümper bleibt der Landeshauptstadt in einer wichtigen Position erhalten. Der Grund: Intel. Dies teilte ein Sprecher der Stadt Magdeburg mit. Das Ex-Stadtoberhaupt werde "seine jahrzehntelange Verwaltungserfahrung künftig für das Team Intel der Landeshauptstadt Magdeburg einbringen."

Der frühere OB habe zugestimmt, für bestimmte Aufgaben in beratender Funktion für die Stadtverwaltung tätig zu werden. Die Schwerpunkte seiner künftigen Tätigkeit liege dabei im Bereich der Abstimmung mit den Umlandgemeinden und dem Land Sachsen-Anhalt. "Wir wollen auf seine jahrelange Erfahrung und vor allem seine guten Kontakte zu Entscheidungsträgern des Landes nicht verzichten", so Oberbürgermeisterin Simone Borris. "Ich freue mich sehr, dass er der Mitarbeit zugestimmt hat."

"Dr. Trümper war von Beginn an in die Intel-Ansiedlung involviert. Er weiß um die Bedingungen. Vor allem in Bezug auf die interkommunale Zusammenarbeit mit Sülzetal und Wanzleben hat er ein ausgezeichnetes Gespür. Es ist ein gutes Gefühl, ihn an Bord zu haben," erklärt die Wirtschaftsbeigeordnete Sandra Yvonne Stieger weiter.

Der Einsatz Trümpers soll sich laut Mitteilung auf einige Stunden wöchentlich beschränken.