Am Donnerstag rastete ein 22-Jähriger in einer Magdeburger Straßenbahn aus. Verletzt wurde niemand.

Magdeburg (vs) l Nach ersten Erkenntnissen befand sich der 22-Jährige gegen 11.10 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 10 und warf einer 49-jährigen Insassin eine Jacke ins Gesicht, wie die Magdeburger Polizei berichtet.

Ein couragierter 41-jähriger Zeuge forderte den Mann auf, die Insassin in Ruhe zu lassen. Daraufhin schlug der 22-Jährige auf einen Monitor in der Straßenbahn ein, wodurch dieser beschädigt wurde.

Drohungen gegen Polizei

Die Polizei konnte den jungen Mann an der Haltestelle Eiskellerplatz feststellen. Auch gegenüber den Beamten legte der Mann ein aggressives Verhalten an den Tag und lief mehrfach in den laufenden Fahrzeugverkehr, so die Polizei weiter.

Während der Kontrolle des Mannes gab er Drohungen von sich, woraufhin Rettungskräfte hinzugezogen wurden. Es erfolgte die Zwangseinweisung des 22-Jährigen in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses.