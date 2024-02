Das Druckzentrum der Volksstimme in Barleben bei Magdeburg bietet Besichtigungen an. Was bei der Anmeldung beachtet werden muss.

Besuchen Sie das Druckzentrum der Volksstimme in Barleben

Das Druckzentrum der Volksstimme in Barleben bei Magdeburg.

Barleben. - Seit 1994 wird die Volksstimme im Druckzentrum Barleben produziert. Komplizierte und zugleich beeindruckende logistische und drucktechnische Prozesse sorgen dafür, dass Ihre Zeitung jede Nacht in hervorragender, optischer Qualität gedruckt und pünktlich ausgeliefert wird. Außerdem hat seit 1998 die Volksstimme-Chefredaktion dort ihren Sitz und beschäftigt sich Tag für Tag mit den neuesten Nachrichten aus Ihrer Region und dem Rest der Welt. Wenn sie live dabei sein möchten, wie eine Zeitung entsteht: Eines der modernsten Druckhäuser Europas freut sich auf Ihren Besuch.

Wie entsteht die Volksstimme? Ein Blick hinter die Kulissen großer Betriebe ist immer spannend. Wieviele Zeitungen werden pro Tag gedruckt? Wieviel Papier wird Nacht für Nacht verbraucht? Wie funktioniert eine Druckmaschine? Auf all diese Fragen werden wir Ihnen bei unseren Führungen durch das Druckzentrum in Barleben ausführlich und fachgerecht antworten.



Die Mitteldeutsche Verlags und Druckhaus GmbH bietet Führungen mit kompetenter Begleitung durch die Bereiche des Druckzentrums an.

VS-Druckzentrum in Barleben: Was ist bei der Anmeldung zu beachten?

Für die Besichtigung ist eine schriftliche Anmeldung, mindestens vier Wochen vor dem gewünschten Besichtigungstermin, erforderlich.

Bitte melden Sie sich per Mail an unter bob.dauer@mediengruppe-magdeburg.de und teilen Sie uns in der Mail folgende Informationen mit:

Name, Vorname bzw. Firma/Einrichtung

Ansprechpartner

Ihren Wunschtermin sowie einen Ausweichtermin (mögliche Termine siehe weiter unten)

Personenanzahl

Anliegen der Führung

Wir bestätigen Ihnen den Besichtigungstermin per E-Mail oder setzen uns mit Ihnen telefonisch in Verbindung, sofern eine Telefonnummer angegeben wird.

Führungen für Gruppen (10-25 Personen):

- Dienstag, 9 bis 10.30 Uhr

- Mittwoch, 9 bis 10.30 Uhr