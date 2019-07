Vorsicht, wenn an der Tür ein angeblicher Polizist klingelt. In Magdeburg waren wieder falsche Beamte unterwegs. Symbolfoto: Bodo Marks/dpa

Erneut versuchen in Magdeburg falsche Polizisten Geld von älteren Menschen zu erbeuten.

Magdeburg l Mit einem hellblauen Ausweis und der Aufschrift "Polizei" haben zwei Männer in Magdeburg versucht, bei zwei Senioren Geld zu ergaunern.

Am 15. Juli 2019 klingelte es bei den ahnungslosen Magdeburgern im Alter von 81 und 84 Jahren an der Wohnungstür im Stadtteil Olvenstedt. Die Männer zeigten den falschen Polizeiausweis und verwickelten die Senioren jeweils in ein Gespräch. Dabei versuchten die Männer herauszufinden, wo die Senioren ihr Geld in der Wohnung verstecken. Ohne Erfolg.

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben:

ca. 180 cm groß

ca. 40 bis 45 Jahre alt

arabischer Phänotypus

schwarze Haare sowie schwarzer Dreitagebart

bekleidet mit dunkler Hose, Jacke und Lederhandschuhen

Sprache: Deutsch evtl. mit Akzent

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder den Taten geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.