Ein Zug, bewaffnete Einsatzkräfte und ein abgeschiedenes Gelände: In Magdeburg kommt es zu einem außergewöhnlichen Polizeieinsatz – und das mitten am Tag.

Bewaffnete Einheit rückt an Zug in Magdeburg vor

Mehrere Einsatzkräfte der Bundespolizei formieren sich an einer Bahn in der Brauerreistraße in Magdeburg-Buckau.

Magdeburg. - Auf dem Bahn-Gelände an der Brauereistraße in Magdeburg-Buckau herrscht angespannte Stille. Zwischen stillgelegten Gleisen und rostenden Schienen steht ein einzelner Wagon der Deutschen Bahn. Wenig später bewegen sich Einsatzkräfte der Bundespolizei in Richtung des Zugs – langsam, vorsichtig, mit gezogenen Waffen, in taktischer Formation.