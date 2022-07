Unter 31 Mitbewerbern hat sich die Uni Magdeburg durchgesetzt und darf sich nun anders nennen. Damit verbunden ist eine Förderung von der EU in Höhe von 14 Millionen Euro.

Magdeburg (vs) - Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) hat sich als erste Hochschule Sachsen-Anhalts erfolgreich um den Titel "Europäische Hochschule" beworben und erhält von der Europäischen Union 14 Millionen Euro für den Aufbau gemeinsamer nachhaltiger Hochschulstrukturen und Programme. Dies soll in einem europaweiten Hochschulnetzwerk eine enge Zusammenarbeit in Forschung, Lehre und Verwaltung ermöglichen. Dies teilte eine Sprecherin der Universität mit.