Bier-Atlas für Magdeburg: Wo am Herrentag ausgeschenkt wird

Magdeburg schenkt aus - die Außengastronomie darf wieder öffnen. Ein Überblick, wo und wie die Magdeburger am Herrentag und am langen Mai-Wochenende auf den Terrassen ihrer Lieblingslokale einkehren dürfen.

Prost auf den Biergarten. Viele Gastronomen in Magdeburg laden in den nächsten Tagen coronakonform zum Besuch ein.

Magdeburg. Die Aussicht auf ein langes Wochenende ist eigentlich immer schön. Doch vor diesem Wochenende dürften die Erwartungen besonders hoch sein: Erste Corona-Lockerungen für die Gastronomie, die Kälte der letzten Wochen scheint überwunden und die Vorfreude auf den Sommer steigt.

Bei den Gastronomen selbst ist die Stimmung gut, wenngleich gestresst. „Es ist nicht leicht einen Laden, der über Monate geschlossen war, in wenigen Tagen wieder startklar zu machen“, sagt Matthias Nawroth vom Ratskeller in Magdeburg. „Wir arbeiten auf Hochtouren.“ Am Mittwoch treffen er und sein Team die letzten Vorbereitungen vorm Herrentag.

Die Volksstimme hat mit vielen der ansässigen Gastronomen gesprochen und einen Überblick erstellt, wo und unter welchen Bedingungen am Herrentag und dem anschließenden Wochenende eingekehrt werden kann. Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Testmöglichkeiten fürs Schlemmen am Herrentag

Doch bevor ein Gast gemütlich in seinem Lieblingslokal einkehren kann, braucht er vor allem eins: einen negativen Corona-Test oder einen Impfnachweis, der zeigt, dass die Zweitimpfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Für einen gültigen Test empfehlen die Corona-Schnelltestzentren Magdeburg, sich einen Termin unter https://www.schnelltest-magdeburg.de/ für Mittwoch, den 12. Mai, zu buchen – sie gelten ab dem Testzeitpunkt 24 Stunden. „Alle unsere Teststationen sind am 13. Mai geschlossen“, sagt Pressesprecher David Rompe.

Alle Testzentren? Nein, nicht alle Testzentren. „Wir haben auch am Herrentag und über Pfingsten durchgängig geöffnet“, sagt Regina Jembere vom Zoo Magdeburg. Das Testzentrum im Eingangsgebäude hat von 8.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Wichtig dabei: Man müsse vorher online unter https://www.schnelltest-zoo-md.de/ einen Termin buchen. Am Himmelfahrtstag geöffnet ist auch das Testzentrum von Regiocom in der Mariensraße/Ecke Grusonstraße nahe der Dodendorfer Straße.

Viele der Gastronomen bieten als Alternative zu den offiziellen Tests an, vor den Augen eines Mitarbeiters einen mitgebrachten Laientest durchzuführen. Er ist ausschließlich für das Lokal gültig, in dem er gemacht wurde. Das Café Amsterdam im Stadtfeld hält seinen Gästen sogar ein gewisses Kontingent an kostenlosen Schnelltests vor. Notapotheken führen am Feiertag keine Corona-Tests durch.

Sollten Sie am Feiertag oder in den nachfolgenden Tagen Symptome auf eine Corona-Infektion zeigen, hat die Fieberambulanz des kassenärztlichen Notdiensts (KVSA) in der Brandenburgerstraße geöffnet.

Wo die Außengastronomie geöffnet ist:

Alex: geöffnet von 9 bis 24 Uhr, Corona-Test kann mitgebracht und vor Ort durchgeführt werden, Kontaktnachverfolgung voraussichtlich über die Luca-App oder analog. To-go-Angebote vorhanden. Adresse: Am Ulrichplatz 2, 39104.

Café Amsterdam: geöffnet ab 10 Uhr, Corona-Test kann vor Ort gemacht werden, Kontaktnachverfolgung analog. To-go-Angebote vorhanden. Adresse: Olvenstedter Straße 9, 39108 Magdeburg.

Dorint Parkhotel: Restaurantterrasse von 12 bis 20 Uhr geöffnet, Barterrasse von 11 bis 18 Uhr geöffnet, gültiger PCR-Test oder Impfnachweis notwendig, kein Selbsttest vor Ort, analoge Kontaknachverfolgung. To-go-Angebote vorhanden. Adresse: Herrenkrug 3, 39114 Magdeburg.

Elbelandhaus: geöffnet ab 10 Uhr, gültiger Corona-Test notwendig, analoge Kontaktnachverfolgung. To-go-Angebote vorhanden. Adresse: Benediktinerstraße 6 (Klosterbergegarten), 39104 Magdeburg.

Hyde: voraussichtlich ab dem Mittag geöffnet, Corona-Test kann mitgebracht und vor Ort gemacht werden, Impfnachweis befreit vom Test, analoge Kontaktnachverfolgung. Adresse: Sternstraße 29, 39104 Magdeburg.

Lion City Pub: geöffnet ab 13 Uhr, Corona-Test kann mitgebracht und vor Ort durchgeführt werden, analoge Kontaktnachverfolgung. To-go-Angebote vorhanden. Adresse: Keplerstraße 7, 39104 Magdeburg.

Montego Beachclub: ab 11 Uhr geöffnet, negativer Corona-Test erforderlich, analoge Kontaktnachverfolgung. To-go-Angebote vorhanden. Adresse: Heinrich-Heine-Platz 5, 39114 Magdeburg.

Ratskeller: geöffnet ab 11 Uhr, negativer Corona-Test oder Impfnachweis erforderlich, Kontaktverfolgung über Luca-App oder analog. Adresse: Alter Markt 6, 39104 Magdeburg.

Restaurant Melange: geöffnet ab 15 Uhr, negativer Corona-Test oder Impfnachweis. To-go-Angebote vorhanden. Adresse: Akazienstraße 1c (Rothensee), 39126 Magdeburg.

Seilerwiesen: vormittags geöffnet, negativer Corona-Test oder Impfnachweis, analoge Kontaktverfolgung. To-go-Angebote vorhanden. Adresse: Seilerweg 1, 39114 Magdeburg.

Wenzel Prager Bierstuben: geöffnet ab 11 Uhr, mitgebrachter Corona-Test kann vor Ort gemacht werden, Impfnachweis befreit vom Test, Kontaktverfolgung über einen QR-Code oder analog. To-go-Angebote vorhanden. Adresse: Leiterstraße 3, 39104 Magdeburg.

Zoo Magdeburg, Africambo Lodge: ab dem Vormittag geöffnet, Corona-Test vor betreten des Zoos notwendig, Reservierung am Feiertag empfohlen, analoge Kontaktverfolgung. Adresse: Am Vogelsang 15, 39124 Magdeburg.

Wo es Getränke und Speisen zum Mitnehmen gibt:

Brewkau: geöffnet von 12 bis 17.30 Uhr, Fassbier to-go. Adresse: Schönebeckerstraße 16, 39104 Magdeburg.

Café Seestraße: ab mittags geöffnet, Getränke und Speisen to-go. Adresse: Seestraße 24, 39114 Magdeburg.

Café Verde: geöffnet ab 13 Uhr, Getränke und Kuchen to-go. Adresse: Herrenkrug 2, 39114 Magdeburg.

Hoeferts Nachbarschaftsbar: geöffnet von 17 bis 20 Uhr, Cocktails und alkoholfreie Getränke to-go. Adresse: Schönebecker Straße 23, 39104 Magdeburg.

Moonlight: geöffnet von 11 bis 22 Uhr, Fassbier und Essen to-go, keine Speisen von 14 bis 17 Uhr. Adresse: Ernst-Lehmann-Straße 16, 39106 Magdeburg.

Mückenwirt: ab mittags geöffnet, Essen und Getränke to-go. Adresse: An der Elbe 14, 39104 Magdeburg.

Zum Lindenweiler: ab 11 Uhr geöffnet, Getränke und Speisen to-go. Adresse: Vogelbreite 27, 39110 Magdeburg.

Öffnungszeiten der Fieberambulanz in Magdeburg bei Corona-Symtomen:

Bei akuten Symptomen können Betroffene sowohl am Herrentag als auch am nachfolgenden Wochenende die Fieberambulanz des kassenärztlichen Notdienstes aufsuchen. Besetzt ist die Ambulanz am Donnerstag, 13. Mai, von 10 bis 13 Uhr, Freitag, 14. Mai, 9 bis 13 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag, 15. und 16 Mai, von 10 bis 13 Uhr.