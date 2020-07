Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr wurden die Rettungskräfte in die Magdeburger Hans-Grade Straße gerufen. Foto: Thomas Schulz

In Magdeburg wurde die Polizei zu einem Einsatz wegen einer "hilflosen Person" gerufen. Diese empfing die Beamten auch mit einer Pistole.

Magdeburg l Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr wurden die Rettungskräfte in die Magdeburger Hans-Grade Straße gerufen. Als Grund dafür wurde eine "hilflose Person" gennant. Als die Retter eintrafen, war die Wohnungstür verschlossen, sodass die Feuerwehr diese notöffnen mussten. Als die Einsatzkräfte die Wohnung betraten, stand Ihnen ein bewaffneter Mann vor ihnen. Die Rettungskräfte verließen sofort die Wohnung, brachten sich in Sicherheit und alarmierten die Polizei. Die schnell eintreffenden Polizeibeamten sicherten den Bereich ab.

Zum Vorteil war, dass das Polizeirevier nur ca. 100 Meter entfernt war. Schwerbewaffnete Polizisten sperrten das Gebiet weiträumig ab. Die Polizei war mit einem Großaufgebot von Beamten vor Ort. Gleichzeitig wurde das SEK des Landeskriminalamtes zur Unterstützung angefordert. Während die Beamten auf die Spezialeinsatzkräfte warteten, ergab sich der 48-jährige Mann den Polizeibeamten und trug dabei eine Pistole und ein Messer. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine Luftdruckpistole, was aber nicht auf dem ersten Blick erkennbar war. Warum der Mann so reagierte, ist noch unklar. Er wurde unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat Ihre Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand.