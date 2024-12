Geschwindigkeitsmessungen über Weihnachten Blitzer lauern während der Feiertage in Magdeburg auf Verkehrssünder: Wo sie stehen

Auch an den Feiertagen über Weihnachten lauern Blitzer in Magdeburg auf Verkehrssünder. Wir zeigen, wo Geschwindigkeitsüberschreitungen an Heiligabend teuer werden können.