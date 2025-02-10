In Magdeburg werden wieder Blitzer aufgebaut. In diesen Straßen sollten Autofahrer zwischen 2. bis 6. März besonders aufpassen.

Magdeburg. – In der Zeit vom 2. bis 6. März kontrolliert das Ordnungsamt in Magdeburg an verschiedenen Stellen die Geschwindigkeit von Autofahrern. In diesen vier Straßen sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren, wie die Stadtverwaltung meldet.

Hier wird in Magdeburg vom 2. bis 6. März 2026 geblitzt:

Berliner Chaussee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Breiter Weg (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Friedrich-Ebert-Straße (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Leipziger Chaussee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Das Ordnungsamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und appelliert für besondere Rücksichtnahme gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern wie Kindern, Senioren oder Radfahrern.

Zudem könne es abhängig von der aktuellen Verkehrssituation dazu kommen, dass spontan Blitzer von den angegebenen Standorten ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden, heißt es.