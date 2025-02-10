In Magdeburg werden wieder Blitzer aufgebaut. In diesen Straßen sollten Autofahrer zwischen dem 8. und 12. September den Fuß vom Gas nehmen.

Vorsicht, Blitzer in Magdeburg! Radarfallen auf Leipziger Chaussee und der B71

In Magdeburg wird ab dem 8. September wieder geblitzt. Eine Radarfalle steht in der Königsstraße.

Magdeburg. – Auch in der Woche vom 8. bis 12. September hat das Ordnungsamt Magdeburg mögliche Temposünder auf dem Radar. In vier Straßen sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren, wie die Stadtverwaltung meldet.

Hier wird vom 8. bis 12. September geblitzt:

Bernhard-Kellermann-Straße (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) Königstraße (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) B71 im Stadtgebiet (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) Leipziger Chaussee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Das Ordnungsamt bittet Auto- und Lkw-Fahrer um Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und besondere Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer.

Außerdem könne es abhängig von der herrschenden Verkehrssituation dazu kommen, dass spontan Blitzer von den angegebenen Standorten ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden, heißt es.