Es gibt Städte, die niemals schlafen - aber auch Städte, die niemals blitzen? In Magdeburg gibt es jedenfalls keine festen Radarfallen. Doch warum ist das so?

Keine festen Radarfallen in Magdeburg: Ein Paradies für Raser?

Die Polizei in Magdeburg benutzt mobile Blitzer wie hier an der Jerichower Straße, Höhe Tessenowstraße in Fahrtrichtung Innenstadt.

Magdeburg/DUR. - Magdeburg ist eine der zwei Städte in Deutschland, in der es keine fest installierten Radarfallen gibt. Zusammen mit Krefeld bildet die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt damit eine Ausnahme in Deutschland. Magdeburg ist obendrein die einzige Landeshauptstadt ohne feste Blitzer. Dies ergab eine Studie der Kanzlei Goldenstein Rechtsanwälte.

Warum hat Magdeburg keine festen Blitzer?

Dass es in Magdeburg keine festen Radarfallen gibt, bestätigt der Pressesprecher der Stadt, Marcel Reif, auf Anfrage: "Ja, das ist richtig. Die Landeshauptstadt Magdeburg betreibt keine fest installierten Geschwindigkeitsmessgeräte und auch keine Rotlicht-Blitzer."



Wie es weiter heißt, gibt es für die Installation von festen Radarkontrollen auch keine entsprechenden Planungen. Die Stadtverwaltung setzt hingegen seit dem Jahr 2021 auf zwei mobile Geschwindigkeitsmessgeräte. Davor war in Magdeburg knapp sieben Jahre ein festes Messgerät im Einsatz. Statt der fest installierten Blitzer setzt die Stadt nun auf mobile Radarfallen. Weil man damit flexibler ist, erklärt die Stadt.

Magdeburg setzte auf mobile Blitzer

Mit den mobilen Geschwindigkeitskontrollen kann die Stadt variabel Gefahren- und Unfallschwerpunkten ins Visier nehmen, heißt es aus dem Rathaus. "Die Schwerpunkte der Geschwindigkeitskontrollen sind unter anderem Straßen an Kindertageseinrichtungen, Schulen, Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie in Tempo-30-Zonen", erklärt Pressesprecher Reif.

Darüber hinaus kämen die mobilen Radarfallen an Orten zum Einsatz, an denen Bürgerbeschwerden oder -hinweise vorliegen. "Die Landeshauptstadt Magdeburg plant für dieses Jahr als Ergänzung beziehungsweise Ersatz den Erwerb eines neuen Blitzgerätes für den mobilen Einsatz im Straßenverkehr", so Reif.

Das Gegenteil von Magdeburg ist Freiburg

Wenn es also um Mobilität geht, ist Magdeburg ausgerüstet. Allerdings ist die Dichte der Blitzer pro 1.000 Hektar Straßenfläche mit den wenigen Radarfallen extrem niedrig. Diese liegt in Magdeburg nur bei einem Wert von 0,6 Blitzern.

Das Gegenteil hiervon ist Freiburg. Laut Studie der Kanzlei Goldenstein Rechtsanwälte hat die Stadt in Baden-Württemberg die höchste Blitzerdichte in Deutschland. Hier liegt die Dichte pro 1.000 Hektar Straßenfläche bei ganzen 35,37 Blitzern.