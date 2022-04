Blitzer-Rekord in Magdeburg: Kommentar zur Verkehrsüberwachung

In Magdeburg wurden kanpp 3000 Autofahrer in einer Tempo-30-Zone geblitzt.

Magdeburg - Gleich mal vorweg: Niemand – auch der Autor dieses Beitrages nicht – ist begeistert, wenn er in eine Blitzerfalle tappt. Doch mit ein wenig Abstand zum Vorfall setzt sich dann doch meist die Erkenntnis durch: Schuld war nicht das Messgerät, sondern man selbst am Steuer. Trotzdem muss man differenzieren. Einerseits bei den Autofahrern. Nicht jeder Geblitzte ist auch ein Raser. Es ist menschlich, mal ein paar Stundenkilometer aus Unachtsamkeit über dem Erlaubten zu liegen, ohne jemanden zu gefährden. Ein Verwarngeld schärft aber die Sinne fürs nächste Mal. Andererseits können Ordnungsamt und Polizei zur Verkehrserziehung beitragen, indem sie vorrangig dort kontrollieren, wo die Sicherheit besonders geschützt werden muss: vor Kitas, Schulen, Altenheimen oder eben an besonders neuralgischen Stellen wie der Bereich am Allee-Center in der Weihnachtszeit. Die Ergebnisse geben dem Amt leider recht. Und: Lieber 3000 Geblitzte als ein verletzter Fußgänger.