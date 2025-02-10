In Magdeburg sind wieder Blitzer aufgebaut. In diesen Straßen sollten Autofahrer zwischen 18. und 22. August den Fuß vom Gas nehmen.

Vorsicht, Blitzer in Magdeburg! Radarfallen auf der Schönebecker Chaussee und im Neptunweg

In Magdeburg wird ab dem 18. August wieder geblitzt. Eine Radarfalle steht im Schwarzkopfweg.

Magdeburg. – Auch in der Woche vom 18. bis 22. August hat das Ordnungsamt Magdeburg potenzielle Temposünder auf dem Radar. In vier Straßen sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren, wie die Stadtverwaltung meldet.

Hier wird vom 18. bis 22. August geblitzt:

Nachtweide (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) Schwarzkopfweg (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) Neptunweg (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) Schönebecker Chaussee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Das Ordnungsamt bittet Auto- und Lkw-Fahrer um Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und besondere Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer.

Außerdem könne es abhängig von der herrschenden Verkehrssituation dazu kommen, dass spontan Blitzer von den angegebenen Standorten ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden, heißt es.