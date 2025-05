Magdeburg - Mitten in der Magdeburger Innenstadt wird die Hotelkette Premier Inn ihr erstes Hotel in Sachsen-Anhalt eröffnen. 160 Zimmer sowohl für Touristen als auch Geschäftsreisende sollen in dem Neubau entstehen. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) hatte dafür ein Grundstück an der Himmelreichstraße an das britische Unternehmen verkauft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.