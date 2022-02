Gerade in den Ferien gehen viele Sachsen-Anhalter gerne zum Bowling. Eine Magdeburger Anlage war jedoch zwei Wochen lang geschlossen.

"Bowl and Diner" in Magdeburg-Sudenburg hatte zwei Wochen lang geschlossen. Nun steht einer Runde Bowling wieder nichts mehr im Weg.

Magdeburg - Zwei Wochen lang standen die Bälle für die Gäste von "Bowl and Diner" still. Grund dafür war ein technischer Defekt an der Bahn, wodurch die Anlage im Magdeburger Stadtteil Sudenburg geschlossen war.

Aber seit Donnerstag, 16. Februar 2022, rollen die Bälle wieder. "Es funktioniert wieder alles", sagte ein Mitarbeiter am Telefon. Die Freizeiteinrichtung existiert seit 1998 und hat täglich außer am Montag geöffnet.

Ein weiteres Bowling-Center, "Play Bowling", hatte erst vergangene Woche eröffnet. Die dortige Anlage war zuvor im April 2021 nach fast 25 Jahren geschlossen worden. Die Pandemie und ihre finanziellen Folgen waren jedoch nur ein Grund für das Aus.

Insgesamt gibt es drei Möglichkeiten, in Magdeburg bowlen zu gehen. Die dritte Anlage ist "Lucky Bowl", ebenfalls in Magdeburg-Sudenburg.