Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Seit mittlerweile fast drei Monaten ist der Thomas-Philipps-Sonderpostenmarkt an der Saalestraße in Magdeburg geschlossen. Am 20. März 2024 war am Vorder- und Hintereingang des Gebäudes Feuer gelegt worden. Die Feuerwehr konnte damals zwar verhindern, dass der Markt komplett abbrennt. Dennoch war der Schaden groß, der gesamte Warenbestand musste wegen des Rußes und Rauches entsorgt werden.