Brandstiftung in Magdeburg: Ein Teenager zündete einen Kinderwagen an. Symbolfoto: Martin Rieß

In Magdeburg soll eine 17-Jährige einen Kinderwagen in Brand gesetzt haben. Schaden: rund 10.000 Euro.

Magdeburg (ag) l Nach der Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in der Magdeburger Raiffeisenstraße ermittelt die Kripo gegen eine 17-Jährige. Diese steht im Verdacht, am 28. Mai 2018 gegen 15 Uhr einen im Hausflur abgestellten Kinderwagen vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben, nachdem sie zuvor offensichtlich einen Streit mit ihrer Familie hatte.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die 17-Jährige konnte wenig später im Bereich des Buckauer Bahnhofes vorläufig festgenommen werden. Sie befindet sich derzeit noch in Polizeigewahrsam.