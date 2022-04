Magdeburg - Straßen kaufen, schicke Häuser und Hotels bauen und dann von den Gegnern Mieten kassieren und sie in den Bankrott treiben: Das ist Monopoly - ein beliebtes Brettspiel, das schon so manch friedlichen Familienabend in einen erbitterten Kampf zwischen Geschwistern und Eltern ausarten ließ.

Jetzt steht fest, wie die neue Version für Magdeburg aussehen soll. Von A wie Abendstraße bis Z wie Zur Siedlung Reform: Aus 260 Vorschlägen haben Brettspiel-Liebhaber ihre Straßen-Favoriten gewählt. Mehr als 40.000 Stimmen seien abgegeben worden, teilte die Polar 1 GmbH mit. Sie wird die Edition mit dem Düsseldorfer Spieleverlag Winning Moves auf den Markt bringen.

Doch noch müssen sich die Spiele-Liebhaber gedulden. Die Monopoly-Version soll erst im Herbt 2022 auf den Markt kommen. Und erst dann werde verraten, welche Straßen auf dem Spielbrett zu sehen sind. Diese Straßen standen zur Wahl.

Fotos aus Magdeburg für Monopoly-Spiel gesucht

Fotografen aufgepasst: Aktuell werden noch Fotos von Highlights der Landeshauptstadt gesucht, die in das Layout integriert werden sollen. Dazu sind vor allem Fotografen aufgerufen, Fotos einzusenden. Alle veröffentlichten Fotos werden honoriert.

Die Bilder sollten Sehenswürdigkeiten aus einer neuen Perspektive zeigen. Menschen sollten nicht abgebildet sein. Das hat auch mit den Persönlichkeitsrechten zu tun, erklärte Pressesprecher Christian Wobst.

Alle Informationen zur Monopoly-Edition Magdeburg sowie Kontaktmöglichkeiten gibt es hier. Insgesamt soll es bis zu 10.000 Exemplare geben.

Mittlerweile gibt es rund 250 Versionen des Brettspiel-Klassikers. Die Geschichte des Spiels begann 1904 in den USA. 1936 erschien die erste deutsche Version mit Straßennamen von Berlin.