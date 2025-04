Nach Sperrung der Ringbrücke Damaschkeplatz Lösung für Umleitungen in Magdeburg in Sicht

Die ersten Tage nach der Sperrung der Ringbrücke über den Damaschkeplatz in Magdeburg lieferten einen Vorgeschmack darauf, was nach Ferienende droht: der endgültige Verkehrskollaps. Was die Stadt nun plant.