Bundeskanzler Scholz landet zum Bürgerdialog in Magdeburg

Bundeskanzler Olaf Scholz war am Donnerstag in Magdeburg, um mit Vertretern aus Wissenschaft und Forschung zu sprechen. Am Abend ist eine Frage-Antwort-Runde mit den Bürgern geplant.

Bundeskanzler Olaf Scholz will sich am Donnerstag den Fragen der Bürger stellen.

Magdeburg/dpa/DUR - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Donnerstag zu Besuch in Magdeburg. Am Nachmittag besuchte er den Forschungscampus der Otto-von-Guericke-Universität. Scholz wollte mit der Hochschulleitung, Wissenschaftlern und Studierenden zur Forschung und Fachkräftesicherung ins Gespräch kommen, teilte die Uni vorab mit.

Der Kanzler war zu seinem Termin in Magdeburg mit dem Hubschrauber angereist. Foto: Thomas Schulz

Am Abend kommt der Bundeskanzler mit Bürgerinnen und Bürgern aus Sachsen-Anhalt ins Gespräch. Das sogenannte Kanzlergespräch ist der zweite Bürgerdialog. 90 Minuten lang stellt sich Scholz den Fragen von rund 150 Menschen, die sich vorab für die Teilnahme beworben haben. Auftakt der Reihe, die durch alle Bundesländer führen soll, war am 11. Juli in Lübeck.